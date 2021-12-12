РИАМО - 12 дек. Третья декада декабря может начаться с усиления морозной погоды в Московском регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«А значит, декабрь подтвердит долгосрочный прогноз о снежном и умеренно холодном месяце, что в целом соответствует статусу русской зимы», - написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что на следующей неделе ожидаются теплая погода и обильные снегопады. Сугробы в регионе могут вырасти до 30 см. А в конце недели прогнозируется похолодание. Все это ожидается в условиях высокой влажности и ухудшения видимости.

По его словам, первый месяц зимы продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода.