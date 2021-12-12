РИАМО - 12 дек. Пожарные потушили возгорание, которое произошло в частном доме в деревне Новогорбово Рузского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о горящем доме поступил в 13:26 в воскресенье. В 18:00 возгорание и его последствия удалось ликвидировать.

Пострадавших в данном инциденте нет. Тушили пожар 7 человек и 2 единицы техники.

На территории Московской области за прошедшие сутки случилось 76 пожаров. Их ликвидировали 665 человек и 190 единиц техники.