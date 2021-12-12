РИАМО - 12 дек. В начале и в конце будущей недели в Московском регионе прогнозируются обильные снегопады, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, вечером 13 декабря и в ночь на 14 декабря пройдут интенсивные снегопады, всего выпадет до 5-7 мм осадков, что составляет около 10% от нормы первого зимнего месяца.

«Благодаря этому к утру вторника высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 14-19 см до 20-25 см, что соответствует климатическим показателям 1 и 2 декады января», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что обильные снегопады ожидаются в регионе 19 декабря. Высота сугробов увеличится до 25-30 см, а это вдвое больше нормы и соответствует климату второй половины января.

В начале наступающей недели будет потепление, а в конце – похолодание.