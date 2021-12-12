РИАМО - 12 дек. Эстафета зажжения огней на новогодних елках прошла в селе Теряево Волоколамского городского округа в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке села собрались дети и взрослые. Праздничную программу украсили сказочные герои во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые играли в зимние игры, провели новогодний флешмоб.

Дети и взрослые смогли окунуться в мир новогоднего волшебства, а после зажжения огней водили хоровод под песню «В лесу родилась елочка».

В конце интерактивной программы все желающие могли сфотографироваться и загадать желание с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Проект «Зима в Подмосковье» проводится в третий раз. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, развлекательные мероприятия запланированы не в больших масштабах, но регион все равно подготовил для жителей и гостей множество развлечений.