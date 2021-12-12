РИАМО - 12 дек. На будущей неделе Московский регион ждет потепление, а к концу недели – похолодание, высота сугробов увеличится в 2 раза, до 30 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода. Ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее», - написал Тишковец в Instagram.

Он подчеркнул, что теплая погода следующей недели не сможет растопить большие сугробы, которые образовались после мощных снегопадов.

В первой половине будущей недели температура воздуха по ночам повысится до минус 1 градуса, а днем столбики термометров поднимутся к нулевой отметке.

«Все это будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега», - добавил синоптик.

Плюсовая температура прогнозируется в регионе 16 декабря. При этом ожидается выпадение снега, так что сугробы подрастут.