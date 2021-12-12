РИАМО - 12 дек. В Волоколамском отделении противотуберкулезного диспансера начал работать рентген-кабинет, его открыли после ремонта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Данный кабинет оснащен новым современным и цифровым рентген-оборудованием.

«Оборудование позволяет проводить высококачественные исследования органов грудной клетки, конечностей, позвоночника не только с целью диагностики туберкулеза, но и прочих заболеваний», - отметила заместитель главы администрации Волоколамского округа Ольга Буракова.

Услуга доступна всем жителям Волоколамского округа бесплатно. Записаться в кабинет можно через портал госуслуг или при личном посещении.