РИАМО - 12 дек. В Волоколамском округе на этой неделе замглавы администрации муниципалитета Наталья Козлова пообщалась с пассажирами по вопросу качества работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе общения с пассажирами был ряд замечаний в части содержания салона автобуса на маршруте №23 «Волоколамск – Ильино – Теряево». Также жители округа предложили рассмотреть возможность замены автобуса малой вместимости на большей вместимости на маршруте №27 «Волоколамск – Красная гора – М. Сытьково».

По итогам еженедельного рейда прошло оперативное совещание с участием директора МАП №7 города Истра филиал АО «Мострансавто» Дмитрия Лесного, на котором были озвучены замечания жителей и другие вопросы по улучшению транспортного обслуживания населения округа.

В ходе совещания подвели итоги реализации задач текущего года, а также были поставлены задачи на 2022 год.