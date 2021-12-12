РИАМО - 12 дек. В Волоколамске прошло открытие 19-го областного турнира городского округа по борьбе дзюдо, который посвящен освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, 80-летию битвы под Москвой и подвигу 28 героев-панфиловцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во Дворце спорта «Лама» на татами выйдут свыше 100 участников из Красногорска, Ивантеевки, Подольска, Зеленограда, Истры, Жукова, Твери, Щелкова, Солнечногорска, Фрязина, Звенигорода и Волоколамска.

Борьба за призовые места турнира обещает быть техничной и интересной. Дополнительными призами будут отмечены бойцы «За самую быструю схватку», «За волю к победе» и «За лучшую технику».

10 воспитанников секции дзюдо уже получили свидетельства о присвоении 4 КЮ (оранжевых поясов). В церемонии награждения приняли участие депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев и первый замглавы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов.