РИАМО - 12 дек. Во Дворце спорта «Зарайск» прошло открытое первенство городского округа по плаванию, спортсменка из Серебряных Прудов выиграла 2 медали, сообщает пресс-служба администрации Серебряных Прудов.

В турнире принимали участие спортсмены из Озер, Луховиц, Зарайска и Серебряных Прудов. В соревнованиях участвовали пловцы 2006-2008 и 2009-2012 годов рождения.

Успешно выступила спортсменка МУ «Спортивная школа №1» Серебряных Прудов Елизавета Шагаева. Она принимала участие в 2 дистанциях.

На дистанции 50 м баттерфляем спортсменка стала второй, а на дистанции 100 м комплексным плаванием заняла третье место.