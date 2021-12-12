РИАМО - 12 дек. Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин вручил первые паспорта юным жителям муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное вручение состоялось в День Конституции РФ. Юных граждан страны поздравили с этим важным государственным праздником, пожелали удачи, новых свершений. Вручение паспорта знаменует для юных граждан начало взрослости и самостоятельности, так как паспорт – это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны.

Конституция России — это правовой фундамент, закрепивший базовые ценности демократического государства.

Основной закон страны утверждает равные для всех политические, экономические права и свободы. Соблюдение Конституции РФ обеспечивает возможность каждому гражданину жить свободно, ощущая уверенность в завтрашнем дне.

В 1993 году 12 декабря был принят основной закон России, провозгласивший человека высшей ценностью, а его права и свободы – неизменными приоритетами государства.