РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В парке «Дубрава» подмосковного Подольска в воскресенье провели игровую программу для детей, сообщается на странице «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

Игровую программу организовал коллектив сельского дома культуры «Молодежный». Для гостей парка провели подвижные игры, динамичные эстафеты и задорные конкурсы. Многие жители присоединялись к мероприятию целыми семьями.

Посетителей угощали горячим чаем, еще в парке горел костер и звучала музыка.

Жителей городского округа приглашают посетить парк в зимний сезон и поучаствовать в развлекательных мероприятиях.

Также у торгового центра «Остров сокровищ» на Ленинградской улице в Подольске начали работать каток и ледяная горка, а в горнолыжном комплексе «Красная горка» открыт основной склон.