РИАМО - 12 дек. С момента запуска уникального транспортного сервиса «По пути» в новой Москве им воспользовались более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Для нас очень важна обратная связь от пассажиров и видим, что они высоко оценили сервис. Благодаря ему жителям стало гораздо удобнее и проще добираться до ближайших станций — метро «Прокшино» и МЦД Силикатная, а оттуда в центр города», - сообщил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра города Сергея Собянина зона обслуживания сервиса будет увеличена. Все это нужно для комфорта жителей отдаленных территорий новой Москвы.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в приложение «Московский транспорт» и вызвать маршрутку к ближайшей остановке. Стоимость поездки составляет 46 рублей.

Сервис был запущен в мегаполисе в сентябре текущего года.

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