РИАМО - 12 дек. Матч между футбольными клубами «Химки» и «Ахмат» завершился со счетом 1:4, сообщается в Twitter-аккаунте подмосковной команды.

В первом тайме в ворота «Химок» залетело 2 мяча. Во втором тайме еще 2, затем подмосковный клуб отыграл 1 мяч.

Встреча проходила на стадионе в Грозном. Матч прошел в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

Как уточнятся на сайте РПЛ, в турнирной таблице ФК «Ахмат» занимает 6 место, у клуба 27 очков. Подмосковные «Химки» находятся на последней строчке, у команды 14 баллов.