РИАМО - 12 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что страна является лидером среди других государств по разработке современных видов вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия — прим. ред.), но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», - сказал глава государства на телеканале «Россия 1».

Кроме того, он подчеркнул, что у России есть потенциал по вводу новых новых комплексов.

«В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире», — заявил Путин.

Он напомнил, что только у нашей страны сейчас есть гиперзвуковое оружие. При этом президент отметил, что такое оружие появится и у других стран мира.

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», — подчеркнул российский лидер.