РИАМО - 13 дек. В понедельник состоится Всероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции. В этот день прием жителей 2 округов проведет заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, сообщает пресс-служба депутата.

Прием населения в Жуковском проводится с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Гагарина, д. 2, 3-й этаж. В Раменском жители могут обращаться за помощью к депутату с 13:00 до 15:00 по адресу: ДК «Сатурн», Комсомольская пл., д. 2, каб. 106.

Предварительная запись на прием проводится по телефонам: 8-910-433-70-39, 8-967-189-00-03.

Предварительная запись на прием необходима.​