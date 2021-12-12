РИАМО - 12 дек. Ревматолог департамента здравоохранения столицы Алена Загребнева рассказала, что при любой боли в суставах нужно сразу же обратиться к врачу. При этом частое употребление зеленого чая может спровоцировать развитие подагры.

«В один прекрасный день пациент поймет, что у него появился интенсивный болевой синдром в суставе. Если попросить его проанализировать эту боль, он скажет, что она очень близка к нестерпимой. Мы понимаем, что классика, которая описана во всех наших учебниках — это, безусловно, первый палец стопы. Когда у нашего пациента появляется боль, он обычно припухает», - сказала Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в этом случае у пациента есть два пути. Первый – ждать, когда боль пройдет. При этом не исключено, что она может пройти даже без всяких лекарств.

Второй путь – выпить нестероидный противовоспалительный препарат, который оборвет приступ. После этого боль может пройти вплоть до нескольких лет.

Врач добавила, что развитию подагры может служить употребление зеленого чая, а вот кофе оказывает профилактическое действие, но этот напиток развивает другие болезни.