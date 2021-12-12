РИАМО - 12 дек. Следователи назначили проведение доследственной проверки после того, как 5-летняя девочка получила травмы при катании на тюбинге, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Днем 11 декабря девочка была госпитализирована в больницу Королева с травмами головы. Известно, что ребенок был вместе с родителями. Девочка поехала на ватрушке, которая изменила направление движения и покатилась в сторону расположенных рядом железнодорожных путей.

Ребенок врезался в колесо электрички. В больнице пострадавшей оказали необходимую помощь.

Как уточнила начальник службы-112 Мария Потатуева, ребенка перевезли в люберецкую больницу, там ей сделают операцию.

В ГСУ СК по Московской области напоминают, что родители должны более ответственно относиться к обеспечению безопасного катания детей с горок зимой.

Также проверку по данному факту назначила и прокуратура Московской области. По результатам нее будет дана оценка исполнению требований законодательства страны о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.