РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 дек. В Королеве девочка получила травму, ударившись об электропоезд при переходе железнодорожных путей, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник службы-112 Мария Потатуева.

Инцидент произошел около 13 часов 11 декабря. 5-летняя девочка вместе с мамой переходила железнодорожные пути на станции Болшево.

«Девочка оступилась и ударилась об электричку. На место происшествия приехали медики, девочку госпитализировали», - сказала Потатуева.

По заключению врачей, после рентгена у пострадавшей диагностировали перелом черепа. В воскресенье ребенка перевезли в больницу в Люберцы, там ей сделают операцию.