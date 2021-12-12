РИАМО - 12 дек. Во второй половине декабря и в январе по выходным дням в торговых центрах столицы все желающие смогут узнать о туристических местах Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в торговых центрах мегаполиса будут работать мобильные туристические центры Московской области. Гостям турцентров региона представят увлекательный стортеллинг об области. А листая яркие буклеты, можно будет выбрать место для отдыха зимой в Подмосковье.

18-19 декабря гостей ждут в торговом центре «Рио Дмитровка», 25-26 декабря, 8-9 января в ТЦ «Рио Севастопольский», 15-16 января, 22-23 января в ТЦ «Райкин Плаза». Турцентры области будут открыты с 10:00 до 20:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пригласил туристов и местных жителей на новогодние праздничные мероприятия в Московскую область.

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