РИАМО - 12 дек. Депутат Государственной думы, бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что переход полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в подмокни клуб «Химки» пока не обсуждался. Об этом сообщает Чемпионат.com.

«Мы будем рассматривать нападающих в команду на зимнее трансферное окно. Что касается Павла Мамаева, то предметных переговоров по нему мы не вели», - сказал Терюшков.

Он отметил, что Мамаев – неплохой футболист. И если контракт с ним захотят подписать в Химках, то этот вопрос будет обсужден. Но пока он не поднимался.

В октябре Мамаев перенес операцию на ахилле, с 2020 года он выступает за ФК «Ростов». А до этого был в составе команд «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».