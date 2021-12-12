РИАМО - 12 дек. Российский резидент Владимир Путин напомнил, что Украина так и не отдала РФ заграничное имущество, которое осталось от СССР. При этом Россия оплатила все внешние долги СССР, сообщает ТАСС.

«В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза - за все бывшие союзные республики», - сказал президент РФ в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Путина, Москва этим занималась для того, что бывшие союзные республики отдали ей зарубежные активы СССР.

«Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», - подчеркнул глава государства.