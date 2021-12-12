РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей подмосковного Подольска с Днем Конституции и пожелал им здоровья, мира и добра.

В 1993 году 12 декабря был принят основной закон России, провозгласивший человека высшей ценностью, а его права и свободы – неизменными приоритетами государства. Сегодня День Конституции символизирует современную Россию – свободную и великую страну, сила которой в сплоченности и единстве народа.

«Уважаемые жители городского округа Подольск! Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции РФ. От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, семейного счастья и благополучия», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День Конституции празднуется в стране с 1994 года.