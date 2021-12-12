РИАМО - 12 дек. Завершилась встреча между футболистами «Динамо» и «Зенита» в центральном матче 18-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 1:1, сообщается на сайте столичного клуба.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Авторами голов стали петербургский игрок Клаудиньо и московский футболист Дмитрий Скопинцев.

Также в воскресенье в Москве пройдет матч между «Локомотивом» и «Уфой». Начало в 19:00.