РИАМО - 12 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил путешественников и жителей региона на новогодние праздничные мероприятия в Подмосковье.

«Добро пожаловать в Подмосковье! Наши города готовы к праздникам: приезжайте в гости на ярмарки, катки, концерты и просто погулять в сказочном лесу!» - написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В конце ноября на территории Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье». Массовые мероприятия пройдут во всех округах.

Жителей и гостей области ждут уникальные выставки в музеях. Также в рамках этого проекта можно будет кататься на коньках и лыжах.

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