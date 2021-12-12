РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В группе «Типичный Подольск» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором неизвестный распылил перцовый баллончик в сторону посетителей одного из баров в Подольске. Инцидент произошел на улице.

Как сообщается, ЧП произошло в ночь на 11 декабря у одного из баров на Революционном проспекте. Там неизвестный распылил, предположительно, перцовый баллончик. Он целился в людей, которые находились у заведения на улице.

Подробности выясняются. Получить оперативно комментарий у сотрудников правоохранительных органов по данному инциденту не удалось.