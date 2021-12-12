РИАМО - 12 дек. Мужская российская сборная по биатлону завоевала бронзу в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Австрии, сообщает «Вечерняя Москва».

В эстафете по 7,5 км участвовали россияне Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов. Отечественная команда уступила норвежцам и французам.

11 декабря российская женская сборная по биатлону выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира. В составе сборной были Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Соревнования в рамках третьего этапа турнира проходят с 10 по 12 декабря в австрийском Хохфильцене.