РИАМО - 12 дек. В Подмосковье и столице относительная влажность воздух достигла закритических значений, что привело к помутнению атмосферы, в аэропортах зафиксировали переохлажденные адвективные туманы, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, в 14:30 в аэропорту Внуково видимость ухудшилась до 700-800 м, нижняя граница облаков - 30 м, в Остафьеве видимость – 800-900 м, нижняя граница облачности – 60 м, в Шереметьеве видимость – 1100 м, нижняя кромка облаков 60 м, в Домодедове видимость 1600 м, нижний край облачности – 60 м.

Такие показатели могут привести к сбоям в работе аэропортов в регионе. Ожидается, что туманы рассеются только вечером, тогда видимость улучшится.

Из-за снега вечером 13 декабря ожидается ухудшение видимости до 1000 м. А утром 14 декабря снова туманы усилятся, видимость ухудшится до 200-500 м. Днем туманы перейдут в дымку с видимостью до 1-3 км.

Особенностью адвективного тумана является также увеличение плотности с высотой: видимость у поверхности земли может быть удовлетворительной, но стоит подняться на несколько десятков метров (30-50 м), как горизонтальная видимость совершенно исчезает.