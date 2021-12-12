РИАМО - 12 дек. В Подмосковье и Москве до 14 часов 14 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, в регионе прогнозируется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности объявлен практически во всех регионах ЦФО, кроме Тамбовской области.

В регионе 13 декабря прогнозируются облачная погода, снег, гололедица. Скорость ветра не превысит 8 м/с. Ночью температура будет минус 5 – минус 3 градуса, днем – от минус 3 до минус 1 градуса.

14 декабря сохранятся облачная погода, снег и гололедица. Ветер чуть утихнет Столбики термометров ночью и днем будут показывать минус 3 – минус 1 градус.