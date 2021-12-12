РИАМО - 12 дек. Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вручил 11 юным жителям округа паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, мы в торжественной обстановке вручаем вам главный документ гражданина России - паспорт. Знаменательно, что это событие происходит в один из главных праздников нашей страны - День Конституции Российской Федерации. Желаю вам неиссякаемой энергии, никогда не останавливаться на достигнутом и идти только вперед», - сказал Мужальских.

Глава муниципалитета также пожелал ребятам состоятся в жизни лично и профессионально, в будущем трудиться на благо округа, региона и страны.

Вместе с паспортом подростки получили поздравление от губернатора Московской области и сувениры.

День Конституции в РФ празднуют 12 декабря. Он был установлен в 1994 году и приурочен к принятию главного закона страны в 1993 году.