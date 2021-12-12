РИАМО - 12 дек. После первого тайма в матче «Зенит» - «Динамо» на стадионе в Москве ведет клуб из Санкт-Петербурга, сообщается в Twitter-аккаунте столичной команды.

Счет в игре сейчас 1:0. Матч начался в 14:00.

Безопасность на столичном стадионе на данной встрече обеспечивают порядка 2 тыс. полицейских, сотрудников ЧОО, росгвардейцев и других специалистов.

Также в воскресенье в Москве пройдет матч между «Локомотивом» и «Уфой». Начало в 19:00.