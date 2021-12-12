РИАМО - 12 дек. В столичных аэропортах и подмосковном Жуковском в воскресенье задержаны и отменены 53 прилета и вылета рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задерживаются 13 рейсов, 2 отменены. В Домодедове 15 рейсов задержаны, 1 отменен. В Шереметьеве задерживаются 10 рейсов, отменены 11.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, был задержан 1 рейс, отмененных нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.