РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Традиционный каток и ледяная горка открылись у торгового центра «Остров сокровищ» на Ленинградской улице в Подольске, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Режим работы: в будни с 11:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00.

Как сообщал ранее на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов, в Подольске на всех территориях приступили к подготовке площадок для заливки льда.

Планируется, что часть площадок откроют в воскресенье, затем 18 декабря и до 22 декабря полностью завершат все работы по заливке льда на всех оставшихся площадках.