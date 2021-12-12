РИАМО - 12 дек. Риск развития деменции повышают такие заболевания и вредные привычки, как гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм, сообщил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин.

Он уточнил, что на поведенческом уровне к деменции у человека может привести социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности.

«Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни», – сказал Голошейкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, первые симптомы деменции у человека трудно диагностировать. Их можно перепутать с признаками старения и с реакцией человека на стресс. Среди таких признаков: забывчивость, неспособность к концентрации.

Специалист напомнил, что в мире пока нет эффективных методов лечения деменции.