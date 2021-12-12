РИАМО - 12 дек. Возгорание ликвидировали в городе Дедовск городского округа Истра, пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В 10:15 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Истра, город Дедовск, улица Советская.

Ликвидация возгорания произошла до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших в результате происшествия нет.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

Всего на территории Московской области за минувшие сутки произошло 76 пожаров.