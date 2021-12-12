РИАМО - 12 дек. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба досрочно ушел в отпуск, сообщает РИА Новости.

Как уточнил источник, знакомый с ситуацией, в отпуск спортсмен отправился из-за травм.

Ранее СМИ писали, что форвард «Зенита» отдыхает на Мальдивах.

В этом сезоне нападающий провел 17 матчей в Российской премьер-лиге. Всего он забил в них 10 мячей. Кроме того, на счету футболиста 6 игр в Лиге чемпионов.

В воскресенье «Зенит» играет с «Динамо» в столице. Матч начался в 14 часов. Дзюба не попал в стартовый состав команды на игру.