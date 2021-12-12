РИАМО - 12 дек. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем Конституции, который ежегодно отмечают 12 декабря, сообщает «Вечерняя Москва».

Столичный градоначальник в своем поздравлении напомнил, что Конституция в России считается основным законом — фундаментом жизни страны, гарантией прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, мэр добавил, что Москва движется вперед, но всегда при этом опирается на Конституцию.

«Мы строим станции метро и дороги, открываем новые детские сады и поликлиники, благоустраиваем парки и улицы, заботимся о детях и ветеранах. Делаем все для того, чтобы Москва успешно преодолела трудности пандемии и стала еще более комфортной. Вместе у нас все получится. Залогом этого является наш основной закон», — отметил Собянина.

День Конституции в РФ празднуют 12 декабря. Он был установлен в 1994 году и приурочен к принятию главного закона страны в 1993 году. Ранее это был государственный праздник и выходной, но с 2005 года он стал памятной датой.