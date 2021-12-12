РИАМО - 12 дек. Возгорание потушили в СНТ Литейный городского округа Кашира, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В 10:14 поступило сообщение о пожаре в садовом доме в городском округе Кашира, деревня Завалье 1, СНТ Литейный. В 11:30 последствия пожара были ликвидированы. Пострадавших в результате происшествия нет.

Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек.

Всего на территории Московской области за минувшие сутки произошло 76 пожаров.