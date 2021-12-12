РИАМО - 12 дек. С 13 по 19 декабря в парках столицы пройдет развлекательная программа с мастер-классами, викторинами и экскурсиями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, поучаствовать в онлайн-викторине приглашает Бабушкинский парк. Специально ко Дню медведя, который отмечают 13 декабря, для посетителей подготовили «Миша-квиз». Викторина начнется в 14:00. Участникам предстоит вспомнить мультфильмы и книги, главные герои которых медведи.

15 декабря в 14:00 в социальных сетях парка Горького пройдет видеоэкскурсия об истории катка. Экологическая акция «Поможем птицам перезимовать» начнется в саду имени Н. Баумана в 15:00 16 декабря.

18 декабря в 18:00 на YouTube-канале парка «Фили» покажут первый выпуск программы «Мифологический разбор». Зрителям расскажут о месте Бабы-яги в русском фольклоре.

Кроме того, 19 декабря в 17:00 в парке «Северное Тушино» покажут попурри из детских мультсериалов.