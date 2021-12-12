РИАМО - 12 дек. Географию уникального транспортного сервиса «По пути» планируют расширить в новой Москве из-за высокого спроса, рассказал мэр Москвы Сергей Собяин.

«Запустили в ТиНАО уникальный сервис «По пути». Жители пяти поселений могут заказать автобус почти к дому. Он везет от и до метро «Прокшино» и станции МЦД Силикатная», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Этот сервис оценили жители новой Москвы, которые живут на отдаленных территориях. Поэтому принято решение расширить географию курсирования этих маршруток.

Для того, чтобы вызвать маршрутку «По пути», надо зайти в приложение «Московский транспорт». Маршрутка приедет на ближайшую остановку.

Стоимость проезда – 46 рублей. Автобусы курсируют с 05:30 до 23:00.

Сервис «По пути» был запущен в новой Москве в сентябре этого года. Изначально, он отвозил жителей отдаленных районов ТиНАО, где нет метро, до ближайшей станции подземки – «Прокшино». Стоимость проезда составляет 46 рублей.

Автобус по требованию: как использовать сервис «По пути» в Москве>>