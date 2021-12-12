РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил жителей округа с Днем Конституции Российской Федерации и пожелал мира и благополучия.

«Главный закон страны, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, заложил основы современной политической системы, правовой и экономической основы жизни государства, его социальные приоритеты. Жители городского округа Подольск – активные участники происходящих в Московской области позитивных преобразований. Примите сердечные поздравления с государственным праздником – Днем Конституции РФ», - написала на своей странице в соцсети Instagram Пестов.

Пестов пожелал жителям в праздничный день мира, счастья, благополучия, оптимизма и успехов во всех добрых делах и созидательной работе.

День Конституции в РФ празднуют 12 декабря. Он был установлен в 1994 году и приурочен к принятию главного закона страны в 1993 году. Ранее это был государственный праздник и выходной, но с 2005 года он стал памятной датой.