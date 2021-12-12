РИАМО - 12 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тональность во время переговоров главы государства РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена была довольно конкретной, не терпящей разночтений, сообщает «Вечерняя Москва».

«Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения, но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена», — сообщил официальный представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Переговоры между главами государств прошли 7 декабря. Они прошли по видеосвязи и длились больше 2 часов. За это время Путин и Байден успели обсудить отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Через несколько дней Байден провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых рассказал о переговорах с Путиным.