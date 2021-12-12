РИАМО - 12 дек. Американская писательница Говард Аллен О’Брайен умерла 11 декабря, ей было 80 лет. Она известна как автор романа «Интервью с вампиром» из цикла «Вампирские хроники», сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказал сын писательницы, она умерла из-за осложнений после перенесенного инсульта.

Писательница родилась 4 октября 1941 года в Новом Орлеане. Мать назвала ее мужским именем Говард, рассчитывая, что мужское имя поможет девушке добиться в будущем успехов.

Огромную славу ей принесли романы из цикла «Вампирские хроники». По книгам были сняты фильмы, в которых сыграли голливудские звезды - Том Круз, Брэд Питт и Антонио Бандерас.