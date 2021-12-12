РИАМО - 12 дек. В новом клубе выходного дня «Шкатулочка» в хотьковском парке «Покровский» можно научиться делать новогодние игрушки своими руками, работать с тканью, глиной и другими материалами — бесплатно и под руководством мастера, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Встречи будут проходить по субботам и воскресеньям в 12 и 15 часов. Занятия ведет выпускница колледжа игрушки (теперь Высшая школа народных искусств) и МГПУ, дизайнер игрушки, педагог изобразительного искусства Татьяна Фадеева.

В день открытия прошло театрализованное представление «Уроки волшебства» с Дедом Морозом, Снегурочкой и ростовыми куклами, спортивная эстафета и интерактивное шоу, мастер-класс «Парк учит творить». Также фольклорный ансамбль «Хотьковские затеи» показал, как правильно водить хоровод.