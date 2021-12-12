РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 дек. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил жителей округа с Днем Конституции РФ.

«Сегодня Конституции Российской Федерации исполняется 28 лет! Основной закон государства гарантирует нам права и свободы, принятые в современном обществе», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что реализация этих прав зависит и от каждого из граждан, от их неравнодушия, готовности участвовать в общественной жизни и стремления сделать ее лучше.

«С праздником, дорогие красногорцы! Желаю всем мира и добра», - заключил Волков.

День Конституции в РФ празднуют 12 декабря. Он был установлен в 1994 году и приурочен к принятию главного закона страны в 1993 году. Ранее это был государственный праздник и выходной, но с 2005 года он стал памятной датой.