РИАМО - 12 дек. Военнослужащие гвардейского зенитного ракетного полка, который расположен на территории Подмосковья, провели мероприятие ко Дню Героев Отечества 80-летию контрнаступления под Москвой, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Они провели встречу с общественной организацией «Офицеры России» и Общероссийским профессиональным союзом военнослужащих Московской городской организации в городском округе Солнечногорск.

Помимо военнослужащих в нем приняли участие председатель президиума «Офицеров России» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, председатель совета ветеранов ВОВ и труда Зеленоградского округа Москвы Валерий Никитин, представители администрации и духовенства.

Почетным гостям провели экскурсию, а еще показали военную технику и рассказали о перспективах развития. В рамках мероприятия была торжественно открыта и освящена комната боевой славы полка.