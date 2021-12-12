РИАМО - 12 дек. Вирусолог Петр Чумаков назвал штамм Covid-19 «омикрон» живой вакциной и отметил, что переболевшие им люди могут стать устойчивыми к инфекции. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что существует вероятность того, что люди, которые переболеют «омикроном», станут устойчивыми к болезнетворным вариантам Covid-19. Может быть так природа создала живую вакцину от коронавируса.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев уточнил, что штамм «омикрон» не вызывает тяжелого течения болезни у зараженных.

При этом он отметил, что самое неприятное в пандемии это мутации вируса, которые меняют структуру белков так, что иммунная система организма неспособна воспринимать обновленный вариант как угрозу. В таком случае переболевшие могут заразиться коронавирусом снова.

«Омикрон» может заменить собой все остальные штаммы, а может и продолжить с ними сосуществовать. Но особенно важно для нас сейчас, насколько хорошо он будет уходить от существующего иммунитета», - подчеркнул вирусолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

Он считает, что коронавирус будет постоянно изменяться, чтобы становиться новым с точки зрения иммунной системы организма человека.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>