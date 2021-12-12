РИАМО - 12 дек. Отец с ребенком провались под лед на реке Шерна в Богородском городском округе, сотрудники полиции успели спасти ребенка, мужчина погиб, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Происшествие случилось 11 декабря.

«В дежурную часть МУ МВД России «Ногинское» поступило сообщение от местной жительницы о том, что в реке Шерна, деревня Боровое, под лед провалились отец с сыном. На место происшествия были направлены полицейские патрульно-постовой службы полиции, которые по прибытию увидели в реке ребенка. Его отца видно не было», - рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, сержант полиции Василий Сикирин и лейтенант полиции Егор Свиридов незамедлительно бросились спасать тонущего ребенка. Приближаясь к месту происшествия, оба провалились под лед, но не оставили попыток спасти мальчика. Сделать это удалось с помощью надувной лодки местного жителя.

«Несовершеннолетний госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Его состояние стабильное. Спасти мужчину не удалось», - добавили в пресс-службе.