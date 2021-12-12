РИАМО - 12 дек. В Дзержинском 15 декабря встречу с жителями проведет депутат Государственной думы Роман Терюшков, начало в 18:00.

«Обсуждаем актуальные проблемы городского округа, выполнение «народной программы», ставим задачи и намечаем план работы», - написал Терюшков в своем Instagram-аккаунте.

Встреча пройдет в ДК «Энергетик» (Дзержинский, ул. Ленина, д.3). Зарегистрироваться на мероприятие можно через аккаунт депутата в Instagram.

В ноябре глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин и депутат Госдумы Роман Терюшков обсудили развитие спорта в городе. На встрече присутствовали тренеры спортшкол.