РИАМО - 12 дек. За 3 месяца жители столицы совершили более 11 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте, сэкономив при этом свыше 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

С сентября в мегаполисе больше не нужно платить за пересадки на наземном транспорте, если они были совершены в течение 90 минут.

«Услуга высоко востребована у пассажиров и не раз доказала свою эффективность. За 3 месяца пассажиры смогли сэкономить более 100 млн рублей. Благодаря бесплатным пересадкам можно выбрать самый удобный и короткий маршрут без переплаты за проезд», — пояснил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Теперь московские пассажиры платят только 42 рубля за 2 поездки в наземном транспорте, если пересадка была осуществлена в течение 90 минут.