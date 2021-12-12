РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В горнолыжном комплексе «Красная горка» Подольска для посетителей открыли основной склон, сообщается в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте».

Проход к основному склону временно осуществляется через учебный.

Ранее в горнолыжном комплексе открыли тюбинговую трассу длиной 260 м. Только в это воскресенье комплекс работает с 09:00 до 00:00.

Спортобъект работает по понедельникам с 14:00 до 22:00, со вторника по четверг - с 11:00 до 22:00, по пятницам - с 11:00 до 22:30, по субботам и в праздничные дни - с 09:00 до 23:30, в воскресенье - с 09:00 до 22:00.

Записаться на занятия с инструкторами можно по номеру: 8 (903) 564-94-94.